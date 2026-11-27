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Betanzos enciende sus luces de Navidad, las fotos
1.
El ‘acendido’ corrió a cargo de la Asociación Xóvenes do Pobo, que celebra este año celebra su 50 aniversario, de la mano de Ton Pena
Esta jornada se completó con música y chocolatada para los más pequeños
German Barreiros
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Esta jornada se completó con música y chocolatada para los más pequeños
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