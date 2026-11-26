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Night Fever Música Disco con la OSG

El Palacio de la Ópera se llenó de música Disco con el espectáculo de la Orquesta Sinfónica de Galicia 'Fever Música Disco'. Grandes piezas como 'Dancing Queen', 'I will survive' o 'Rasputin' hicieron bailar y cantar a todo el público

Germán Barreiros