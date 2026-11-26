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Las mejores imágenes de 'Night Fever'con la Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera
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Night Fever Música Disco con la OSG
El Palacio de la Ópera se llenó de música Disco con el espectáculo de la Orquesta Sinfónica de Galicia 'Fever Música Disco'. Grandes piezas como 'Dancing Queen', 'I will survive' o 'Rasputin' hicieron bailar y cantar a todo el público
Germán Barreiros
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Night Fever Música Disco con la OSG
El Palacio de la Ópera se llenó de música Disco con el espectáculo de la Orquesta Sinfónica de Galicia 'Fever Música Disco'. Grandes piezas como 'Dancing Queen', 'I will survive' o 'Rasputin' hicieron bailar y cantar a todo el público
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El Palacio de la Ópera se llenó de música Disco con el espectáculo de la Orquesta Sinfónica de Galicia 'Fever Música Disco'. Grandes piezas como 'Dancing Queen', 'I will survive' o 'Rasputin' hicieron bailar y cantar a todo el público
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El Palacio de la Ópera se llenó de música Disco con el espectáculo de la Orquesta Sinfónica de Galicia 'Fever Música Disco'. Grandes piezas como 'Dancing Queen', 'I will survive' o 'Rasputin' hicieron bailar y cantar a todo el público
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