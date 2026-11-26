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Concurso de puentes de la UDC

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña celebró este jueves, 26 de noviembre, una nueva edición de su tradicional Concurso de Puentes, que alcanzó este año una participación récord de 72 estudiantes, distribuidos en 18 equipos de cuatro integrantes

Patricia G. Fraga