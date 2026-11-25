Galerías
Las imágenes del espectacular vertido en la cala de Bens
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés
1.
Vertido en Bens
La rotura de una tubería provocó un vertido en forma de cascada que obligó a cerrar también la cala de Bens
Javier Alborés