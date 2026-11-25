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Así fue la manifestación de A Coruña por el 25-N
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
_AGF2348_21470146Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga
1.
Cerca de 2.500 personas marcharon para denunciar la violencia contra la mujer
También se leyeron diversos manifiestos reclamando prevención y el final de la violencia económica e institucional, entre otras
Patricia G. Fraga