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Los perros de terapia del hospital de Oza

La escuela canina Candamin, cada jueves visita a los pacientes de la unidad de Psiquiatría del hospital de Oza. Entre juegos, caricias y abundantes premios, los animales se convierten durante una hora en los ‘médicos’ de un grupo de 15 personas que encuentran en estas sesiones una forma diferente de relacionarse y, aunque sea por un rato, salir de la rutina hospitalaria y dejar de lado sus preocupaciones

Quintana