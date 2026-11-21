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Expotaku
En el recinto ferial de ExpoCoruña esta nueva edición de Expotaku logra reunir a 30.000 otakus, superando así la meta trazada en mayo por la exposición que nació en 2010
Carlota Blanco
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Varios asistentes disfrazados, ayer
Carlota Blanco