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Así fue la velada 'Reír Es Bien' en A Coruña
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés
1.
Éxito de la primera velada de monólogos 'Reír Es Bien'
Los cómicos Xavier Veiras, José Blanco e Iago Regueira protagonizaron esta propuesta con aforo limitado en el espacio Es Bien de Pintor Joaquín Vaamonde
Javier Alborés