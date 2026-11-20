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Así fue el encendido de las luces de Navidad en Marineda
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Marineda inaugura su Navidad
Marineda City inauguró su Navidad de la mano de Martín Yáñez, Tinho, y la Orquesta Gaos dirigida por Fernando Briones. El encendido de las luces se realizó en la plaza Emilia Pardo Bazán del centro comercial
Quintana
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Marineda inaugura su Navidad
Marineda City inauguró su Navidad de la mano de Martín Yáñez, Tinho, y la Orquesta Gaos dirigida por Fernando Briones. El encendido de las luces se realizó en la plaza Emilia Pardo Bazán del centro comercial
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Marineda City inauguró su Navidad de la mano de Martín Yáñez, Tinho, y la Orquesta Gaos dirigida por Fernando Briones. El encendido de las luces se realizó en la plaza Emilia Pardo Bazán del centro comercial
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