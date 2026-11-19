Galerías
De famosos a la realeza qatarí: la preinauguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
22.David Sims. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
23.Judeline. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
21.Ned Bartley Sims, Stevie Bartley Sims, David Sims. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
20. Jessica Diehl, Charlotte Stockdale, Anita Templer. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
19.Malgosia Bela, David Sims, Joe Mckenna. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
18.Jake Chapman, Paul Hanlon, Aine Theresa O'Leary. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
17.Alice Skewis, Gareth Skewis, Philip Andelman, Sarah Andelman. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
15.Inez van Lamsweerd, Vinoodh Matadin. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
16.Duffy. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
14.Bella Freud, Lucie de la Falaise. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
13.Carlos Torretta & Malgosia Bela. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
12.Fabian Baron, Michael Amzalag, Thomas Lenthal, Emmanuelle Alt, Giovanni Testino, Mathias Augustyniak, Alex de Betak. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
11. Sam Gainsbury, Grace Coddington, Jessica Diehl. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
10.Katy England, Bella Freud. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
9.Lily McMenamy. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
8.Ned Bartley Sims, Bobby Gillespie. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
7.Karl Templer, Guido Palau. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
6.Pieter Mulier. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
5.Pierpaolo Piccioli & Her Excellency Sheikha Al Mayassa. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
4.Judeline, John Galliano. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
3.Her Excellency Sheikha Al Mayassa & Marta Ortega Perez . © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
2.Charlotte Cotton, David Sims, Marta Ortega Perez. © Saskia Lawaks
1.
Preinaguración de la exposición de David Sims en la Fundación MOP
1.David Sims, Marta Ortega Perez. © Saskia Lawaks