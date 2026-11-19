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Tienda Zara de la Quinta Avenida de Nueva York.

Ubicada en el 660 de la Quinta Avenida, Zara ha reabierto sus puertas tras siete meses de obras. La empresa destaca que el local cuenta con "un diseño interior con guiños" a esta ciudad americana y representa "un nuevo paso en el crecimiento selectivo de Inditex en Estados Unidos"

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