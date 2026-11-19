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Así es el nuevo Cine París de A Coruña
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El nuevo Cine París de A Coruña
El histórico Cine París se ha convertido principalmente en una jamonería a precios populares, en una ubicación privilegiada y con un renovado espacio de eventos
Carlota Blanco
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