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Así fue la XXXIII Exposición da Asociación Micolóxica Andoa, en Cambre
1.
La Asociación Micolóxica Andoa, de Cambre, celebró el pasado domingo su 30 aniversario
La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
Quitana
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La Asociación Micolóxica Andoa, de Cambre, celebró el pasado domingo su 30 aniversario
La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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La Asociación Micolóxica Andoa, de Cambre, celebró el pasado domingo su 30 aniversario
La exposición tuvo lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez
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