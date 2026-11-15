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Estas son las imágenes del calendario municipal de A Coruña en 2027

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/11/2026 13:50
011_Oscar_Ferreiro_NOVEMBRO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Óscar Ferreiro en el mes de noviembre
010_Rosa_Cagiao_Pérez_OUTUBRO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Rosa Cagiao Pérez en el mes de octubre
008_Xabier_R._Blanco_AGOSTO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Xabier R. Blanco en el mes de Agosto
009_Xoan_Eiras_SETEMBRO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Xoan Eiras en el mes de septiembre
007_Saturio_Maderuelo_XULLO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Saturio Maderuelo en el mes de Julio
006_Manuel_Candal_XUÑO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Manuela Candal en el mes de junio
005_David_Couce_MAIO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
David Couce en el mes de mallo
004_Carlos_Briones_Bioslada_ ABRIL
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Carlos Briones en el mes de abril
Briones
003_Jessica_Dopico_Tuimil_MARZO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Jessica Dopico Tuimil en el mes de marzo
002_Daniel_Marti_FEBREIRO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Dani Marti en el mes de febrero
001_Chencho_Mendoza_XANEIRO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Chencho Mendoza en el mes de enero
J.Luis Garcia Mendoza
000_Eduardo_Mosqueira_Rey_PORTADA_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Eduardo Mosqueira Rey en la foto de portada
012_Daniel_Lopez_Cao_DECEMBRO_
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Daniel López Cao en el mes de diciembre

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