Galerías
Estas son las imágenes del calendario municipal de A Coruña en 2027
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Imágenes del calendario municipal 2027
Óscar Ferreiro en el mes de noviembre
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Imágenes del calendario municipal 2027
Rosa Cagiao Pérez en el mes de octubre
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Imágenes del calendario municipal 2027
Xabier R. Blanco en el mes de Agosto
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Xoan Eiras en el mes de septiembre
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Saturio Maderuelo en el mes de Julio
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Manuela Candal en el mes de junio
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
David Couce en el mes de mallo
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Carlos Briones en el mes de abril
Briones
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Jessica Dopico Tuimil en el mes de marzo
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Imágenes del calendario municipal 2027
Dani Marti en el mes de febrero
1.
Imágenes del calendario municipal 2027
Chencho Mendoza en el mes de enero
J.Luis Garcia Mendoza
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Imágenes del calendario municipal 2027
Eduardo Mosqueira Rey en la foto de portada
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Imágenes del calendario municipal 2027
Daniel López Cao en el mes de diciembre