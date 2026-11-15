Galerías
Así navegan los usuarios de las aguas coruñesas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una embarcación, frente a la costa coruñesa
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Las usuarias del Auga Dragons Boat BCS Coruña
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
El club de regatas Salgado Perillo
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
El capitán marítimo Domingo Pose Edrera
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Participantes en el Programa Esfuerza de la Fundación MarÍa José Jove
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Pasajeros a bordo del 'Rías Altas'
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Un pescador prueba su suerte
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una embarcación del Club Náutico Marina Coruña
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una embarcación del Club Náutico Marina Coruña
Javier Corominas
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una persona prueba el paddle surf
Javier Corominas