Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así navegan los usuarios de las aguas coruñesas

Javier Corominas
15/11/2026 04:05
IMG_5043
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una embarcación, frente a la costa coruñesa
Javier Corominas
IMG_3708
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Las usuarias del Auga Dragons Boat BCS Coruña
Javier Corominas
IMG_2396
1.
Usuarios del mar de A Coruña
El club de regatas Salgado Perillo
Javier Corominas
IMG_1902
1.
Usuarios del mar de A Coruña
El capitán marítimo Domingo Pose Edrera
Javier Corominas
JCL_9941
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Participantes en el Programa Esfuerza de la Fundación MarÍa José Jove
Javier Corominas
JCL_6177
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Pasajeros a bordo del 'Rías Altas'
Javier Corominas
JCL_5587
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Un pescador prueba su suerte
Javier Corominas
IMG_7929
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una embarcación del Club Náutico Marina Coruña
Javier Corominas
IMG_7129
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una embarcación del Club Náutico Marina Coruña
Javier Corominas
IMG_6355
1.
Usuarios del mar de A Coruña
Una persona prueba el paddle surf
Javier Corominas

Lo más leído

Te puede interesar

Un coche accede al parking de la estación provisional de tren

El Ayuntamiento de A Coruña podrá disponer de las 70 plazas vecinales sin la gestión del parking de la intermodal
Dani Sánchez
GermÃ¡n. puerto de lorbÃ© asociacion de sada que estÃ¡ restaurando una antigua embarcaciÃ³n tradicional

Barlote, una nueva asociación de Lorbé dispuesta a devolver al mar la memoria de un barco de 1952
Lucía Tenreiro
IMG_3708

Los usuarios, agradecidos por la labor de los ‘guardianes del mar’
Redacción
Más de 7.000 estudiantes recorrieron el tramo entre la plaza de Pontevedra y la Subdelegación de Gobierno

Hace 25 años | Miles de estudiantes rechazan en las calles la reforma universitaria
Belen Cebey