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Así fue el magosto popular en la Ciudad Vieja
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Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
German Barreiros
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Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
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Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
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Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
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Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
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Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
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Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
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