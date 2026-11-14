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Así fue el magosto popular en la Ciudad Vieja

Germán Barreiros
14/11/2026 22:25
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
1.
Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
German Barreiros
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
1.
Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
German Barreiros
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
1.
Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
German Barreiros
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1.
Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
German Barreiros
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Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
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German Barreiros
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Más de 200 personas se juntaron en la plaza de Azcárraga para esta cita
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Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañas
German Barreiros

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