La presentación de 'La cocina hace hogar. Recetas de familia' en fotos

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La gastronomía familiar y las recetas que pasan de generación en generación protagonizan el primer libro de María del Carmen de la Iglesia, esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez

En el acto participaron Bieito Rubido, periodista y director de El Debate; Chema Paz Gago, vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, María del Carmen de la Iglesia Illanes, autora y Ana Díaz Cortés de Ézaro Ediciones.

Patricia G. Fraga