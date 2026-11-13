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La presentación de 'La cocina hace hogar. Recetas de familia' en fotos

Patricia G. Fraga
13/11/2026 23:04
En el acto participaron Bieito Rubido, periodista y director de El Debate; Chema Paz Gago, vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, María del Carmen de la Iglesia Illanes, autora y Ana Díaz Cortés de Ézaro Ediciones.
1.
La gastronomía familiar y las recetas que pasan de generación en generación protagonizan el primer libro de María del Carmen de la Iglesia, esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez
En el acto participaron Bieito Rubido, periodista y director de El Debate; Chema Paz Gago, vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, María del Carmen de la Iglesia Illanes, autora y Ana Díaz Cortés de Ézaro Ediciones.
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En el acto participaron Bieito Rubido, periodista y director de El Debate; Chema Paz Gago, vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, María del Carmen de la Iglesia Illanes, autora y Ana Díaz Cortés de Ézaro Ediciones.
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La gastronomía familiar y las recetas que pasan de generación en generación protagonizan el primer libro de María del Carmen de la Iglesia, esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez
En el acto participaron Bieito Rubido, periodista y director de El Debate; Chema Paz Gago, vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, María del Carmen de la Iglesia Illanes, autora y Ana Díaz Cortés de Ézaro Ediciones.
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La gastronomía familiar y las recetas que pasan de generación en generación protagonizan el primer libro de María del Carmen de la Iglesia, esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez
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La gastronomía familiar y las recetas que pasan de generación en generación protagonizan el primer libro de María del Carmen de la Iglesia, esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez
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