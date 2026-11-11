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Las mejores imágenes de la huelga del 11-N en A Coruña y su área

Quintana
Javier Alborés y Quintana
11/11/2026 09:53
La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
1.
Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
Quintana
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Carteles llamando a la huelga general del 11-N
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Quintana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Quintana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
Quintana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
Quintana
Puestos vacíos y cerrados en la plaza de Lugo
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Puestos vacíos y cerrados en la plaza de Lugo
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Quintana
Piquete en el polígono de A Grela
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquete en el polígono de A Grela
Javier Alborés
Piquete en el polígono de A Grela
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Javier Alborés
Piquete en el polígono de A Grela
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Javier Alborés
Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
Quintana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
Quintana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Quintana
Piquete en el polígono de A Grela
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Javier Alborés
Motos de Correos paradas
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
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Quintana
Piquetes en el Puerto de A Coruña
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquetes en el Puerto de A Coruña
Javier Alborés
Piquetes en el Puerto de A Coruña
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Piquetes en el Puerto de A Coruña
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Piquete en A Grela, junto a la nave de PreZero
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquete en A Grela, junto a la nave de PreZero
UGT Galicia
Piquete en A Grela, junto a la nave de PreZero
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