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Las mejores imágenes de la huelga del 11-N en A Coruña y su área
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
Quintana
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La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
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La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
Quintana
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Carteles llamando a la huelga general del 11-N
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Puestos vacíos y cerrados en la plaza de Lugo
Quintana
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Puestos vacíos y cerrados en la plaza de Lugo
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Puestos vacíos y cerrados en la plaza de Lugo
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquete en el polígono de A Grela
Javier Alborés
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquete en el polígono de A Grela
Javier Alborés
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Piquete en el polígono de A Grela
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Piquete en el polígono de A Grela
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquete en el polígono de A Grela
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
Quintana
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Autobús durante la huelga general en A Coruña
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Piquete en el polígono de A Grela
Javier Alborés
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Motos de Correos paradas
Quintana
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquetes en el Puerto de A Coruña
Javier Alborés
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Piquetes en el Puerto de A Coruña
Javier Alborés
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquetes en el Puerto de A Coruña
Javier Alborés
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Jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área metropolitana
Piquete en A Grela, junto a la nave de PreZero
UGT Galicia
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