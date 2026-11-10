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Las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Coca-Cola en A Coruña

Quintana
Quintana
10/11/2026 15:49
La planta de Coca-Cola cumple 65 años de actividad en A Coruña. Con motivo de esta efeméride, la empresa que administra esta instalación, Coca-Cola Europacicif Partners, celebró este martes un acto conmemorativo
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Coca-Cola A Coruña celebra su 65 aniversario
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