Galerías
Las imágenes de la llegada de los primeros trenes al Puerto Exterior de punta Langosteira
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros
1.
Así llegó el tren a Langosteira
Imagen de la secuencia que muestra la llegada del ferrocarril por la nueva vía que va al Puerto Exterior
Germán Barreiros