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La exposición sobre la memoria de Meirás, en imágenes

Patricia G. Fraga
08/11/2026 10:34
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
1.
Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
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Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
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