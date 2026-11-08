Galerías
La exposición sobre la memoria de Meirás, en imágenes
1.
Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga
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Exposición 'Meirás, o seu pasado, a súa xente'
Los vecinos de Meirás han cedido imágenes de sus colecciones familiares para componer una muestra que traza la memoria colectiva de la parroquia
Patricia G. Fraga