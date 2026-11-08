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Así operan los socorristas de la Fessga
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La labor de los socorristas gallegos
Socorristas de la Fessga
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Socorristas de la Fessga
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Socorristas de la Fessga
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Socorristas de la Fessga
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Visión de víctima en el R.C.P.
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Surfeando las olas en aguas abiertas
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Surfeando las olas en aguas abiertas
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Aproximación a embarcación frente al castillo de San Antón
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Ejercicio de simulación de rescate en interior del muelle
Javier Corominas
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La labor de los socorristas gallegos
Práctica de rescate con aproximación en tabla
Javier Corominas