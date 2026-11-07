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Así fue la Esfolla Popular de Lañas 

Carlota Blanco
07/11/2026 20:35
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco
Algunos participantes en la Esfolla Popular
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Esfolla popular de Lañas 2026
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CARLOTA BLANCO
Trabajos durante la Esfolla Popular
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