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Así fue la Esfolla Popular de Lañas
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco
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La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
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Esfolla Popular de Lañas
La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco
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La Esfolla Popular es un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo, según comenta Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo)
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Esfolla popular de Lañas 2026
Algunos participantes en la Esfolla Popular
CARLOTA BLANCO
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Esfolla popular de Lañas 2026
Trabajos durante la Esfolla Popular
CARLOTA BLANCO
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Esfolla Popular de Lañas
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Carlota Blanco