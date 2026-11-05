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La séptima edición del programa Talentos Inclusivos, en fotos 

Germán Barreiros
05/11/2026 17:45
La Domus de A Coruña reunió a 70 personas, entre representantes institucionales, profesorado, alumnado, personal investigador y entidades colaboradoras en una jornada que permitió conocer las novedades del programa Talentos Inclusivos del CITIC de la UDC y Aspace Coruña
1.
VII edición de Talentos Inclusivos
La Domus de A Coruña reunió a 70 personas, entre representantes institucionales, profesorado, alumnado, personal investigador y entidades colaboradoras en una jornada que permitió conocer las novedades del programa Talentos Inclusivos del CITIC de la UDC y Aspace Coruña
German Barreiros
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VII edición de Talentos Inclusivos
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