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Así operan los técnicos del GOAS

Javier Corominas
01/11/2026 04:00
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Trabajadores del GOAS en acción
El equipo del GOAS, con el Comisario Principal, Jorge Rural Pena, de blanco
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Trabajadores del GOAS en acción
Expedición arqueológica de pecios
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Trabajadores del GOAS en acción
Inmersión de control de la zona
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Trabajadores del GOAS en acción
Verificación de nasas
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Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador del GOAS
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Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador se sumerge
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Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador del GOAS
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Trabajadores del GOAS en acción
Control de furtivismo en la zona de la Torre de Control Marítimo
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Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador del GOAS
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Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador sumergido
Javier Corominas

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