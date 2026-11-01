Galerías
Así operan los técnicos del GOAS
1.
Trabajadores del GOAS en acción
El equipo del GOAS, con el Comisario Principal, Jorge Rural Pena, de blanco
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Expedición arqueológica de pecios
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Inmersión de control de la zona
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Verificación de nasas
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador del GOAS
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador se sumerge
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador del GOAS
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Control de furtivismo en la zona de la Torre de Control Marítimo
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador del GOAS
Javier Corominas
1.
Trabajadores del GOAS en acción
Un trabajador sumergido
Javier Corominas