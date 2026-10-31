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Galerías

La concentración en la Plaza de Lugo contra la presencia de Vox, las imágenes

Quintana
Quintana
31/10/2026 21:48
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
manifaplazalugo29_20275547
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
manifaplazalugo39_20285374
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana

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