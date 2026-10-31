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La concentración en la Plaza de Lugo contra la presencia de Vox, las imágenes
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
manifaplazalugo29_20275547
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
manifaplazalugo39_20285374
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
Los asistentes respetaron el cordón policial y se limitaron a entonar los cánticos “aquí están os antifascistas” y “No, no, no, aquí no pasa Vox”, entre otros.
quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana
1.
Nueva manifestación “contra o fascismo” en A Coruña
También hubo personas que se acercaron hasta la carpa, donde se encontraba Jorge Buxadé
Quintana