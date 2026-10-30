Las mejores imágenes de la fiesta de Halloween

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Sada 'mete miedo' con el Samaín

El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades

Concello de Sada