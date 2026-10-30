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Las mejores imágenes de la fiesta de Halloween

Patricia G. Fraga y Carlota Blanco
30/10/2026 20:41
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
1.
Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
1.
Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
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Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
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Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
Los más pequeños han salido a recoger chuches en los barrios de la ciudad. Ataviados con sus mejores disfraces, disfrutan del recorrido en familia.
Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
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Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Carlota Blanco
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Halloween en A Coruña
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Carlota Blanco
Los comercios prepararon decoraciones y lucieron sus mejores atuendos para celebrar la noche de Halloween
1.
Halloween en los comercios
Los comercios prepararon decoraciones y lucieron sus mejores atuendos para celebrar la noche de Halloween
Patricia G. Fraga
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Halloween en los comercios
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades
1.
Sada 'mete miedo' con el Samaín
El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades
Concello de Sada
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El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades
Concello de Sada
El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades
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Sada 'mete miedo' con el Samaín
El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades
Concello de Sada
El centro urbano es un hervidero y vecinos y visitantes, sobre todo niños, están disfrutando al máximo de las actividades organizadas dentro del 'Truco ou Trato'. Una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades
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SAMAIIN en SADA

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Lucía Tenreiro
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Redacción