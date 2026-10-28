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Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo)
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Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
EFE
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Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
EFE
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Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
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Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
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Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
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Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
EFE
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Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
EFE
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Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de tren de Toledo
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de tren de Toledo
EFE
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Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
EFE
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Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
EFE
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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda
EFE