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Las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo)

Efe
28/10/2026 11:18
Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
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Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
EFE
Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
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Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
Estado en el que quedaron los dos trenes accidentados en Toledo
EFE
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
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Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
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Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
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Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
EFE
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
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Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
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EFE
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
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Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de los trenes
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EFE
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de tren de Toledo
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Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de tren de Toledo
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de tren de Toledo
EFE
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
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Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
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EFE
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
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Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
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EFE
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
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EFE
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)
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EFE
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda
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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda
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