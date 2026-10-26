Las imágenes que motivaron la intervención de la Policía Local en el Orzán

1.

Bañistas ignoran alerta amarilla en la playa del Orzán

Un hombre tuvo que ser rescatado en la playa del Orzán este lunes porque la fuerte resaca le impedía salir del mar. Se trata del segundo incidente de este tipo en menos de 24 horas. La Policía Local acudió al arenal para instar a los bañistas a que se alejaran de la orilla dado el peligroso estado del mar.

German Barreiros