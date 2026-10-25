Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Meirás celebra su Festa dos Zonchos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/10/2026 11:18
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
1.
Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás

Lo más leído

Te puede interesar

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar

Alerta amarilla por olas en el litoral de A Coruña
Noela Rey Méndez
La Policía Local, en el lugar en el que se produjo el apuñalamiento mortal en Los Rosales

Fallece un hombre en una pelea en un edificio okupa de Cangas
EP
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra

Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona
EFE
Los reyes Felipe VI y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, a bordo de un barco del puerto de Llanes, este sábado, antes de someterse a la intervención

El rey Felipe VI abandona la clínica tras someterse a una operación de cataratas en Oviedo
EFE