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Meirás celebra su Festa dos Zonchos
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Festa dos zonchos en Meirás
Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
AVV San Martín de Meirás
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Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
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Los vecinos de Meirás se reunieron un año más para mantener viva la tradición de sus collares de zonchos y pasar una divertida tarde de charlas y juegos para mayores y pequeños
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