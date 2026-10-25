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Las imágenes de la concentración "contra la represión policial" en A Coruña

Quintana
Quintana
25/10/2026 16:05
La concentración convocada en A Coruña terminó sin incidentes y con miles de personas pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco
1.
Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
La concentración convocada en A Coruña terminó sin incidentes y con miles de personas pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco
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La concentración convocada en A Coruña terminó sin incidentes y con miles de personas pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
La concentración convocada en A Coruña terminó sin incidentes y con miles de personas pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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Concentración ante la Subdelegación del Gobierno contra la "represión policial"
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