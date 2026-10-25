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El concierto de Julio José Iglesias, en fotos 

Germán Barreiros
25/10/2026 20:35
El Palacio de la Ópera se vistió de gala y de nostalgia para repasar los grandes clásicos de Julio Iglesias, en la voz de su hijo, Julio José Iglesias Preysler. Bajo el nombre ‘Julio Iglesias Experiencie’, cantó buena parte de las canciones acompañado de un público que rindió homenaje a la leyenda Iglesias
1.
El concierto de Julio José Iglesias Preysler
El Palacio de la Ópera se vistió de gala y de nostalgia para repasar los grandes clásicos de Julio Iglesias, en la voz de su hijo, Julio José Iglesias Preysler. Bajo el nombre ‘Julio Iglesias Experiencie’, cantó buena parte de las canciones acompañado de un público que rindió homenaje a la leyenda Iglesias
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El Palacio de la Ópera se vistió de gala y de nostalgia para repasar los grandes clásicos de Julio Iglesias, en la voz de su hijo, Julio José Iglesias Preysler. Bajo el nombre ‘Julio Iglesias Experiencie’, cantó buena parte de las canciones acompañado de un público que rindió homenaje a la leyenda Iglesias
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El concierto de Julio José Iglesias Preysler
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