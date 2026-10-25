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Así operan los bomberos del Grupo de Rescate Acuático de A Coruña

Javier Corominas
25/10/2026 04:00
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Los miembros del GRA, en acción
Práctica de rescate en el interior de la furna de Seixo Branco
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Embarcaciones del GRA
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Un grupo del GRA
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Grupo A del GRA, Hache Patrón al mando
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Miembros del GRA
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Evacuación rápida en la zona rompiente de la caracola, Punta Herminia
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Práctica de rescate en costa
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Miembros del GRA
Javier Corominas
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Los miembros del GRA, en acción
Una moto acuática del GRA
Javier Corominas
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1.
Los miembros del GRA, en acción
Embarcaciones del GRA
Javier Corominas

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