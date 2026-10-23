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Las fotos de la primera alerta naranja del otoño en A Coruña

Javier Alborés
23/10/2026 15:12
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
Javier Alborés
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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Grandes olas en A Coruña en la primera alerta naranja del otoño
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