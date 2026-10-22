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Así fue el estreno de 'Tosca' en el Palacio de la Ópera

Quintana
Quintana y Javier Alborés
22/10/2026 10:10
Es el segundo gran estreno de la 74 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera
1.
Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
Es el segundo gran estreno de la 74 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera
Quintana
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
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Quintana
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
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Quintana
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
Es el segundo gran estreno de la 74 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera
Javier Alborés
Ambiente opera Tosca
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
Ambiente opera Tosca
Javier Alborés
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
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Javier Alborés
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Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
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Javier Alborés
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Así fue el estreno de 'Tosca' en el Palacio de la Ópera
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Es el segundo gran estreno de la 74 Temporada Lírica de Amigos de la ÓperaÓpera Tosca, en el Palacio de la Ópera
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