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Así fue el estreno de 'Tosca' en el Palacio de la Ópera
1.
Cientos de personas vieron a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretar la obra de Giacomo Puccini
Es el segundo gran estreno de la 74 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera
Quintana
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Javier Alborés
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Ambiente opera Tosca
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