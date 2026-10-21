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Las fotos de la visita de Santiago Abascal 

Quintana
Quintana
21/10/2026 17:18
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
1.
El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
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El presidente de Vox realizó una comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de María Pita
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
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