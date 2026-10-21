Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La manifestación contra la represión policial, fotos

Germán Barreiros
21/10/2026 23:01
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros

Lo más leído

Te puede interesar

Jose Manuel Lage Tuñas . Lage Tuñas hace declaraciones sobre los presupuestos

Lage propone en Barcelona un consorcio del transporte para el área
Redacción
Policía Nacional, en el lugar de los hechos

La Policía descubre un negocio de pisos realquilados por habitaciones en el Agra do Orzán
Abel Peña
orgía halloween

Así será la fiesta del sexo a lo bestia en A Coruña
Guillermo Parga
Mónica Freire posa para El Ideal a las puertas de la farmacia favorita del ‘Joker’Farmacia en Labañou

La palabra de Dios redime al mayor ladrón de A Coruña
Guillermo Parga