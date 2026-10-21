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La manifestación contra la represión policial, fotos
1.
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
German Barreiros
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La noche derivó en nuevos incidentes: lanzamiento de objetos y quema de contenedores, también una nueva carga policial
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