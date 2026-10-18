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Las fotos de la carrera y andaina solidaria por el párkinson de O Burgo

Javier Alborés
18/10/2026 11:14
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
1.
V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
Javier Alborés
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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Javier Alborés
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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Javier Alborés
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
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