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Las fotos de la carrera y andaina solidaria por el párkinson de O Burgo
1.
V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
Javier Alborés
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
Javier Alborés
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
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Javier Alborés
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
Javier Alborés
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V Carrera y andaina solidaria por el párkinson en O Burgo
Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
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Las pistas deportivas del paseo de O Burgo acogieron la prueba, que este año celebra además el treinta aniversario de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña
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