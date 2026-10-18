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Incendio en Penamoa

Una enorme humareda corona Penamoa, a la altura del parque de Bens, por un incendio forestal la tarde de este domingo. Los Bomberos trabajan en el lugar junto con las brigadas de la Xunta. El fuego se declaró pasados 20 minutos de las seis de la tarde y comenzó a consumir monte bajo. Básicamente, tojo.

Quintana