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El incendio forestal en Penamoa, en fotos 

Quintana
Quintana
18/10/2026 21:05
Una enorme humareda corona Penamoa, a la altura del parque de Bens, por un incendio forestal la tarde de este domingo. Los Bomberos trabajan en el lugar junto con las brigadas de la Xunta. El fuego se declaró pasados 20 minutos de las seis de la tarde y comenzó a consumir monte bajo. Básicamente, tojo.
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Incendio en Penamoa
Una enorme humareda corona Penamoa, a la altura del parque de Bens, por un incendio forestal la tarde de este domingo. Los Bomberos trabajan en el lugar junto con las brigadas de la Xunta. El fuego se declaró pasados 20 minutos de las seis de la tarde y comenzó a consumir monte bajo. Básicamente, tojo.
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Incendio en Penamoa
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Incendio en Penamoa
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