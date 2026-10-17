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Las fotos del concierto de Tanxugueiras
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
Carlota Blanco
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
Carlota Blanco
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
Con el concierto 'O Cuarto Tour' en el Coliseum de A Coruña, las Tanxugueiras aprovecharon para celebrar sus 10 años de carrera y presentar su nuevo álbum
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Concierto de Tanxugueiras
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