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La Feira Histórica 1900 de Arteixo, en fotos
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Feira Histórica 1900 en Arteixo
Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
Javier Alborés
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Feira Histórica 1900 en Arteixo
Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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Feira Histórica 1900 en Arteixo
Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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Feira Histórica 1900 en Arteixo
Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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Arteixo inició su viaje anual al pasado con la Feira Histórica 1900, que llena el centro urbano de espectáculos, tradición, música y recuerdos. Entre otras atracciones, el evento que cumple 25 años, contará con las ‘Aldeadas’ –campeonato de juegos populares–, la Cena 1900 y los conciertos de Ortiga, 9Louro y Terrae
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