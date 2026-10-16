Galerías
Así es la Feria de los Minerales del Centro Comercial Los Rosales
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Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
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Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
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