Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así es la Feria de los Minerales del Centro Comercial Los Rosales

Carlota Blanco
16/10/2026 15:24
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
1.
Feria de los Minerales en el Centro Comercial Los Rosales
El centro acoge la segunda edición de su feria con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.
Carlota Blanco

Lo más leído

Te puede interesar

Participantes en la actividad de voluntariado

Empleados de Coca-Cola retiran especies invasoras y residuos del río Mero en la Semana del Voluntariado
Redacción
Álvaro Seivane, no obradoiro

El Obradoiro de Gaitas Seivane y la compañía Elefante Elegante ganan sendos Premios da Cultura Galega
Noelia Díaz
Un coche y un autobús colisionan en la rotonda del Pavo Real

Un coche choca contra un autobús urbano en la rotonda del Pavo Real
Esther Durán
Sede central de Inditex en Arteixo

Inditex, entre las empresas mejor valoradas en los InfoJobs Awards 2026
Agencias