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Así fue el juicio simulado de los alumnos del Ramón de la Sagra en María Pita
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Un juicio de 'mentira' en A Coruña
María Pita acoge un tribunal de convivencia con alumnado del CEIP Ramón de la Sagra como parte de la programación previa al DATAfórum 2026
Quintana
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Un juicio de 'mentira' en A Coruña
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Quintana
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