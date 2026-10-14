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Así fue el juicio simulado de los alumnos del Ramón de la Sagra en María Pita

Quintana
Quintana
14/10/2026 15:44
María Pita acoge un tribunal de convivencia con alumnado del CEIP Ramón de la Sagra como parte de la programación previa al DATAfórum 2026
1.
Un juicio de 'mentira' en A Coruña
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