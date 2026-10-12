Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las fotos de la celebración del Día del Pilar en Lonzas 

Patricia G. Fraga
12/10/2026 15:34
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
1.
Día de la Fiesta Nacional
La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en Lonzas
Patricia G. Fraga

Lo más leído

Te puede interesar

El presidente la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente del Principado de Asturias Adrán Barbón, , durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid

Alfonso Rueda reivindica una España "que suma" con motivo del Día de la Fiesta Nacional
EFE
El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el edil José Manuel Pantín, participaron en el acto de recepción de las obras

Miño inicia las obras de renovación de la calle Marismas
Redacción
Visita del papa León a España (12.06)

El papa será hospitalizado el martes al mediodía para ser operado del nódulo en el pulmón
EFE
MADRID, 12/10/2026.- (De i a d, al fondo) El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros, este lunes Día de la Fiesta Nacional. EFE/Daniel González

Los ciudadanos se vuelcan con las Fuerzas Armadas en un desfile con insultos a Sánchez
EFE