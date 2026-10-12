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Los looks de la recepción en el Palacio Real

Efe
12/10/2026 19:24
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
1.
La princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Letizia
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La princesa Leonor, saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La infanta Sofía saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La reina Letizia saluda a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La princesa Leonor saluda a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La reina Letizia saluda a la ministra de defensa, Margarita Robles
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La infanta Sofía saluda a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La princesa Leonor saluda al exministro José Montilla
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La periodista Paloma Barrientos
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La princesa Leonor
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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Eugenia Martínez de Irujo
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
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La presentadora Ana Rosa Quintana
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la presidenta de Baleares, Marga Prohens
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La presidenta de Baleares, Marga Prohens
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La princesa Leonor
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
MADRID, 12/10/2026.- La presidenta de Extremadura, María Guardiola (d), saluda a la Familia Real durante la recepción de la Fiesta Nacional, este lunes, en el Palacio Real de Madrid. EFE/Mariscal
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La presidenta de Extremadura, María Guardiola
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
MADRID, 12/10/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), saluda a la Familia Real durante la recepción de la Fiesta Nacional, este lunes, en el Palacio Real de Madrid. EFE/Mariscal
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
MADRID, 12/10/2026.- La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y el rey Felipe VI saludan al líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo (c), y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), y a la esposa del alcalde, Teresa Urquijo y Moreno (d), durante el besamanos celebrado en el Palacio Real durante la recepción de la Fiesta Nacional, este lunes, en Madrid. EFE/Mariscal
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , y a la esposa del alcalde, Teresa Urquijo y Moreno 
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
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El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres
Múltiples personas de la sociedad española pasaron por el besamanos
EFE

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