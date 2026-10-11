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Galerías

La comida solidaria de Miño, en imágenes

El evento recaudó fondos para la Asociación Española contra el Cáncer

Carlota Blanco
11/10/2026 16:30
Comida cáncer Miño
1.
Comida contra el cáncer Miño 2026
Dos comensales, durante el evento
CARLOTA BLANCO
Participantes en la comida
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
Participantes en la comida
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
Participantes en la comida
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
comida contra el cancer
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
comida contra el cancer
EC
comida contra el cancer
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
comida contra el cancer
EC
comida contra el cancer
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Regalos para sortear durante la tarde
CARLOTA BLANCO
Participantes en la comida
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
Comida cáncer Miño
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Vista general de la comida solidaria
CARLOTA BLANCO

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