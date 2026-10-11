Galerías
La comida solidaria de Miño, en imágenes
El evento recaudó fondos para la Asociación Española contra el Cáncer
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Comida contra el cáncer Miño 2026
Dos comensales, durante el evento
CARLOTA BLANCO
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
comida contra el cancer
EC
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
comida contra el cancer
EC
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Regalos para sortear durante la tarde
CARLOTA BLANCO
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Participantes en la comida
CARLOTA BLANCO
1.
Comida solidaria contra el cáncer Miño
Vista general de la comida solidaria
CARLOTA BLANCO