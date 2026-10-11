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El vuelo de cometas en la Torre de Hércules, en imágenes

Javier Alborés
11/10/2026 14:46
La Fundación Salma ha organizado, este domingo, en la Torre de Hércules un vuelo colectivo de cometas al que se acercaron decenas de familias
1.
Cometas en el cielo de A Coruña por la salud mental
La Fundación Salma ha organizado, este domingo, en la Torre de Hércules un vuelo colectivo de cometas al que se acercaron decenas de familias
Javier Alborés
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Cometas en el cielo de A Coruña por la salud mental
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