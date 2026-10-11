Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El ambiente de la'Wake Up Weekend', en fotos

Patricia G. Fraga
11/10/2026 22:55
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
1.
El festival se celebró en el Muelle de Batería
El cartel estaba compuesto tanto por artistas nacionales como internacionales
Patricia G. Fraga

Lo más leído

Te puede interesar

Vertido ilegal en Curtis

El Ayuntamiento de Curtis detecta tres puntos de vertidos ilegales con residuos de obra
Redacción
El ideal gallego

El BNG alerta de “paralelismos” entre Culleredo y Cambre en la gestión de las horas de la Policía
Redacción
estiloideal galliano zara

Galliano y Zara: volver a crear sobre lo existente
Natalia Alcayde
Tramo del paseo Pepe Mujica, en O Paraíso

Oleiros inaugura el sábado 17 el paseo dedicado a Pepe Mujica
Redacción