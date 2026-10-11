Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así son las embarcaciones de la Armada

Javier Corominas
11/10/2026 04:10
IMG_8482
1.
Los navíos de la Armada
Timón de una embarcación
Javier Corominas
IMG_8479
1.
Los navíos de la Armada
Placa del 'Centinela'
Javier Corominas
IMG_8475
1.
Los navíos de la Armada
Interior de un navío
Javier Corominas
IMG_8472
1.
Los navíos de la Armada
Puente de mando
Javier Corominas
IMG_8462
1.
Los navíos de la Armada
Uno de los navíos de la Armada
Javier Corominas
IMG_8460
1.
Los navíos de la Armada
Muelle de atraque de uno de los navíos
Javier Corominas
IMG_8488
1.
Los navíos de la Armada
Visión de un barco de la armada desde el ‘Centinela’
Javier Corominas
IMG_8486
1.
Los navíos de la Armada
Interior de una embarcación
Javier Corominas
IMG_8484
1.
Los navíos de la Armada
Navío de la Armada
Javier Corominas
IMG_8483
1.
Los navíos de la Armada
Puente de mando del ‘Centinela’
Javier Corominas

Lo más leído

Te puede interesar

El alcalde cullerdense posa en el entorno de la casa consistorial

José Ramón Rioboo: “España necesita un sistema que garantice que gobierne la lista más votada”
Noelia Díaz
Ramón Barros, en la plaza de Azcárraga

Ramón Barros | “La Ciudad Vieja se está deteriorando pero es realmente la esencia de la ciudad de La Coruña”
Doda Vázquez
IMG_8472

La Armada mira al futuro: “Cada salida al mar puede ser decisiva”
Redacción
Antonio Couceiro se interesó, durante la visita a las nuevas naves, por los artículos que están a la venta

Hace 25 años | Cuatro firmas navales que facturan 2.000 millones desembarcan en Oza
Belen Cebey