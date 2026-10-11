Galerías
Así son las embarcaciones de la Armada
1.
Los navíos de la Armada
Timón de una embarcación
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Placa del 'Centinela'
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Interior de un navío
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Puente de mando
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Uno de los navíos de la Armada
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Muelle de atraque de uno de los navíos
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Visión de un barco de la armada desde el ‘Centinela’
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Interior de una embarcación
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Navío de la Armada
Javier Corominas
1.
Los navíos de la Armada
Puente de mando del ‘Centinela’
Javier Corominas