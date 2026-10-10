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Encuéntrate en el tardeo One Dance
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El puerto de A Coruña celebra otro tardeo con música de las últimas décadas
Actuaron ItaloBrothers, Safri Duo y Lasgo
Javier Alborés
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Actuaron ItaloBrothers, Safri Duo y Lasgo
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Javier Alborés
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